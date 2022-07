Napoli su Diallo, Il Mattino: Psg pronto a cederlo, ma c'è un nodo da superare

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto. Il primo nome della lista è Kim Min-Jae, conteso dal Rennes. Per questo motivo il club di De Laurentiis ha virato su Diallo del Psg.

Proprio di Diallo ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, analizzando quali sono i nodi da sciogliere nella trattativa con il Psg per il difensore centrale:

Il Psg è pronto a cederlo nonostante lo abbia convocato per la tournée in Giappone. Per certi versi, l'uno vale l'altro. Solo che Diallo ha ingaggio di per sé assai alto (quasi 5 milioni di euro) e mica i parigini sono già disposti a dare una mano sul fronte dello stipendio. Insomma, tra Kim e Diallo dovrebbe uscire fuori il nome dell'erede di Koulibaly.