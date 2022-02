Di Lorenzo unico in Serie A: ha saltato solo 14 minuti da inizio campionato! Gazzetta: è agevolato da due fattori

È Giovanni Di Lorenzo lo stakanovista della Serie A. Il terzino destro del Napoli è il calciatore che ha giocato più minuti in campionato. Ma forse rende meglio dire quanti ne ha saltati in tutto: 14. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Solo in tre hanno fatto l’en plein in Serie A e sono tutti portieri: Rui Patricio della Roma, Vicario dell’Empoli e Sirigu del Genoa. Non hanno perso nemmeno un minuto. Il primo dei giocatori di movimento è Di Lorenzo.

Il terzino della Nazionale è certamente agevolato da una fibra muscolare potente e allo stesso tempo resistente, ma quello che conta è soprattutto la testa: è stato impiegato anche da centrale di difesa e in passato, con Ancelotti, pure sull’altra fascia.

Spalletti quest’anno vi ha rinunciato solo contro la Salernitana, con il risultato in cassaforte (4-1), così da regalare minuti al classe 2000 Zanoli"