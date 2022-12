Di Lorenzo e il Napoli, rinnovo a vita: nuovo contratto fino al 2028, avrà 35 anni

Calciomercato Napoli, via ai rinnovi! La società partenopea programma il futuro ed inizia già a lavorare ai rinnovi contrattuali dei calciatori in scadenza. Già archiviate le pratiche di Stanislav Lobotka, che ha firmato un prolungamento fino al 2027 con opzione fino al 2028, per un ingaggio di 3,5 milioni di euro all'anno.

Rinnovo Di Lorenzo

Prima di lui era toccato a Meret, Zerbin e Anguissa, mentre i prossimi sulla lista sono Giovanni Di Lorenzo (scadenza nel 2026), Amir Rrahmani (scadenza nel 2024) e Mario Rui (in scadenza nel 2025). Per quanto riguarda il capitano del Napoli, il Corriere del Mezzogiorno sottolinea che "ha espresso il desiderio di chiudere la sua carriera in azzurro. Il difensore toscano ha firmato nel luglio del 2021 un contratto fino al 2026 ed è pronto a sottoscrivere un accordo fino al 2028, quando avrà 35 anni".

Rimandati in primavera i discorsi legati a Zielinski, Lozano, Politano e Demme, tutti con il contratto in scadenza a giugno 2024.