Solbakken blocca Deulofeu, Repubblica: affare con l'Udinese vicino a saltare, spunta un indizio

Calciomercato Napoli. Svolta in attacco per il Napoli: il club di De Laurentiis è vicinissimo ad Ola Solbakken del Bodo Glimt. L'esterno norvegese è in scadenza a dicembre e gli azzurri stanno valutando se prenderlo subito o aspettare gennaio.

Deulofeu Napoli

Solbakken-Napoli, niente Deulofeu

L'omai probabile arrivo di Solbakken può voler dire anche addio a Deulofeu. Nonostante una lunghissima trattativa ed un'altrettanto lunga attesa dello spagnolo, il Napoli sembra orientato a mollare la presa per più di un motivo. Ecco quanto scritto da Repubblica: