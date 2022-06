Messaggero Veneto - Il Napoli offre 18 mln + Ounas all'Udinese per Deulofeu, nuovo contatto ADL-Pozzo

Calciomercato Napoli - L'edizione online de Il Messaggero Veneto riporta le ultime notizie in merito all'affare che porterebbe Gerard Deulofeu al Napoli:

"I due “numeri uno”, Pozzo e De Laurentiis, si sono dunque sentiti e da quanto è emerso il club partenopeo avrebbe portato a 18 l’offerta, mettendo sul piatto eventualmente anche Adam Ounas, la punta esterna algerina classe ’96 con contratto in scadenza tra 12 mesi esatti, in cerca di rilancio dopo le briciole che Luciano Spalletti gli ha concesso in stagione, dove Ounas ha segnato solo 2 gol e tutti nelle 6 partite giocate in Europa, restando a zero nelle 15 in campionato. Valutazione? Il sito specializzato “Transfermarkt” parla di 7 milioni. Tuttavia, non è detto che Ounas possa interessare ai friulani".