Deulofeu al Napoli? Repubblica: due gli indiziati che potrebbero fargli posto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica prova a capire chi potrebbe lasciare Napoli in caso di arrivo dell'attaccante Deulofeu. Due sono gli indiziati.

Ecco cosa scrive Repubblica:

"Mertens non ha ancora detto sì al rinnovo. La società attende un cenno del belga per trovare l’intesa e i tifosi si augurano che l’eventuale arrivo di Deulofeu non sia un ostacolo alla riconferma del belga, considerato fondamentale dagli appassionati. I due potrebbero pure alternarsi come spalla di Osimhen nel 4-2-3-1, ma a quel punto il sacrificato dovrebbe essere Piotr Zielinski (uno tra lui e Fabiàn potrebbe partire) che piace alla Lazio. Lo scambio con Luis Alberto, però, difficilmente decollerà: il polacco ha un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro che sembra fuori dai parametri biancocelesti"