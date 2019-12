Desailly: "Individuare i razzisti si può, vanno puniti pesantemente! I calciatori devono abbandonare il campo, senza avere paura"

Ultimissime calcio Napoli - Marcel Desailly, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de la Repubblica per commentare il problema del razzismo nel calcio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Desailly, condivide l’idea che le due squadre abbandonino il campo al primo ululato razzista?

La sua tesi è che chiudere spettacolo e business tocchi il portafoglio e le coscienze.

«Se per un po’ si toglie il calcio, all’occorrenza anche per uno o due mesi, la potenza educativa del messaggio verso i giovani è formidabile. Quanti, tra quelli che fanno il verso della scimmia, sono davvero profondamente razzisti? E quanti, tra i dirigenti che oggi minimizzano il problema, non interverrebbero per sradicarlo, di fronte alla prospettiva di dovere rimborsare il biglietto al pubblico e al rischio che il business crolli?».