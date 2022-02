"Un ragazzo caduto nel vuoto e violenze durante il derby milanese nel disinteresse degli steward", la denuncia choc di un tifoso al CorSport

Serie A - Roberto Spanò, magistrato, presidente della sezione Penale del Tribunale di Brescia, ha scritto una lunga lettera al Corriere dello Sport in cui ha raccontato gli attimi di terrore vissuti insieme a suo figlio mentre assisteva al derby milanese della scorsa settimana. Il racconto è davvero agghiacciante.

"Dall’alto è cominciato a piovere di tutto, acqua, birra e, soprattutto, sputi. Per sottrarre me e il bambino al tiro al bersaglio mi sono avvicinato alla ringhiera dietro la porta, giusto in tempo per vedere sotto i miei occhi un ragazzo cadere nel vuoto a testa in giù ad un altezza di più di due metri in un eccesso di esultanza dopo la rete segnata dall’Inter. La scena è stata di notevole impatto. Dapprima il tifoso non ha dato segni di vita, poi, quando si è girato, aveva il volto completamente imbrattato di sangue. L’incidente è sfuggito del tutto agli steward, intervenuti solo a seguito di ripetute invocazioni di soccorso da parte dei presenti. Mio figlio, di fronte a tanta violenza, si è impressionato e si è messo a piangere a dirotto, chiedendomi di tornare subito a casa"