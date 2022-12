Demme in bilico, Repubblica: il Napoli ha preso una decisione sul suo futuro

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra continua a tenere banco la situazione di Diego Demme. Il centrocampista tedesco vorrebbe più spazio nelle rotazioni di Spalletti, anche a costo di trovarle altrove (ma ad ora nessuna proposta concreta è giunta per lui).

Demme ieri ha trovato spazio nell'allenamento congiunto con la Juve Stabia, ma il suo futuro resta in bilico. Ecco quanto riportato da Repubblica:

Ha avuto spazio pure Diego Demme, il cui futuro si deciderà a breve: senza proposte allettanti per lui e per il club, resterà in azzurro fino al termine della stagione.