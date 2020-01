Demme ha convinto tutta Napoli, Il Mattino: numeri impressionanti alla prima da titolare

Ultime calcio Napoli - Niente paura per Demme che a Napoli è arrivato con le idee chiare. Rispetto a quando il ruolo di regista toccava a Fabian Ruiz, il Napoli di Demme è un'altra storia. La prima cosa a saltare all'occhio della prova del centrocampista ex Lipsia è la sua grande aggressività nella fase di recupero del pallone. È lui il primo ad andare a mordere le caviglie degli avversari nel primo possesso palla, protagonista nella metà campo della Lazio per disturbare le linee di passaggio e la costruzione del gioco. Non a caso è stato Demme il giocatore in campo ad aver corso di più con un totale di 13,1 km percorsi. Numeri che parlano da soli e che vengono incoraggiati anche dal dato relativo ai passaggi completati nell'arco dei 90'. Sono stati 76 passaggi, ovvero più di tutti tra i giocatori delle due squadre.

Demme ha già convinto Napoli

Come evidenzia Il Mattino: