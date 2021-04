Demme e Ospina a rischio convocazione per il Crotone. Tuttosport: non è il caso di forzarli

Seduta mattutina per il Napoli ieri al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa di campionato, sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. Ne parla Tuttosport.

“Demme ha svolto lavoro differenziato in piscina ed Ospina ha fatto attività personalizzata in campo e poi proseguire con le terapie alla mano, dopo il colpo subito sabato in allenamento. Nessuno dei due dovrebbe essere convocato per il Crotone, non è il caso di forzarli, soprattutto se all’orizzonte si staglia il profilo della Juventus che sfiderà gli azzurri nella gara controversa ed in programma mercoledì a Torino”