"Decide lui". De Laurentiis manda un messaggio chiaro a Koulibaly

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle parole pronunciate dal presidente De Laurentiis nella giornata di ieri e sulle possibili strategie di mercato.

De Laurentiis durante l’evento «Race for the cure» dedicato alla prevenzione riguardo ai tumori al seno ha mandato un messaggio al difensore senegalese: «Koulibaly è un simbolo del Napoli, lui deve decidere se vuole esserlo ancora. Noi vogliamo che resti ma la gente non la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e ha le proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. Io non ho mai obbligato nessuno a restare anche con un contratto lungo. L’unico forse è stato Mazzarri, un caro amico che saluto, che dopo due anni mi disse che voleva andare via, lui rispettosamente è rimasto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni».