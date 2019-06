"De Magistris ha fatto rifare il San Paolo!" Scoppia la polemica per la gaffe dell'assessore Clemente

Lavori San Paolo - "Azzurro è il colore di Napoli. Luigi de Magistris il sindaco che ha fatto rifare lo stadio San Paolo. Dove i grandi eventi sportivi portano pagine di corruzione e di grandi opere dimenticate qui a Napoli è tutta n'ata storia". Così su Facebook l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli Alessandra Clemente che, con questa frase, ha sollevato un vero e proprio polverone, come riportato dal "Mattino". In molti, infatti, hanno replicato sottolineando come i lavori di restyling dell'impianto siano stati finanziati con i fondi delle Universiadi in capo alla Regione Campania. Insomma, una vera e propria gaffe.

Lavori San Paolo, scoppia la polemica per un post della Clemente

La Clemente, poi, ha chiarito al "Mattino" il significato del suo post: "Il sindaco è il garante del processo perché lo stadio è del Comune di Napoli e lui è il capo politico e amministrativo del Comune di Napoli. Tutto ciò che di bello o di negativo accade nello stadio è una sua responsabilità. Piaccia o non piaccia, l'amministrazione comunale approva, progetta e realizza i lavori. Non ci sarebbero stati lavori senza il finanziamento di De Luca? Bene, allora ho mancato di riconoscere nel post, al sindaco di Napoli, l'abilità politica di far realizzare un suo obiettivo, per lo stadio dei napoletani, con i soldi che una cultura proprietaria delle istituzioni, che non mi appartiene, definisce di altri".