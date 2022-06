De Laurentiis-Spalletti, cosa succede? Gazzetta: non c'è idillio tra i due, il mister deve evitare un pericolo

L’amore è eterno finché dura ma nel calcio spesso la magia si esaurisce alla scadenza dei contratti. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è di stima e rispetto ma in questo momento non si può certamente parlare di idillio tra i due nonostante siano legati fino al 2024. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Sarebbe auspicabile una pacificazione ambientale che però dovrebbe partire da qualche segnale concreto del Napoli verso Napoli:

"La mancanza di sintonia tra società e tifosi rischia di influire anche sui risultati della squadra e Spalletti per evitare che questo pericolo si concretizzi dovrà lavorare di fino. Le frasi pronunciate a Sky in tal senso sono messaggi precisi che la gente sembra aver recepito. Se Spalletti diventerà “garante” del progetto, senza però rinunciare ad essere un pungolo per De Laurentiis, allora il pubblico si schiererà dalla sua parte e potrebbe scoccare quella scintilla che ancora non si è vista"