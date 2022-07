De Laurentiis sceglie il vice Meret, ecco quando rientrerà in Italia

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie sul caso Meret e sul secondo portiere in casa Napoli:

"Arriverà un secondo esperto e l’identikit di Sirigu è sempre il preferito: ha un buon rapporto con Meret per i trascorsi in nazionale e può sostenere la crescita di un talento finora rimasto inespresso. De Laurentiis – che rientrerà tra domani e giovedì da Los Angeles – crede ancora nelle sue qualità e lo ribadirà proprio in Trentino: il presidente partirà con il gruppo di Spalletti, come di consueto e si occuperà della costruzione del nuovo Napoli considerando le tante incognite ancora da risolvere relative soprattutto ad eventuali cessioni".