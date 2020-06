De Laurentiis rinvia il discorso rinnovi. Il Mattino: Gattuso vuole ridiscutere le clausole e le penali, per Callejon sarà addio

Ultime calcio Napoli - Non era quello il posto, né il momento, per parlare di rinnovi. Ci sono gli avvocati e i manager per questo tipo di discussione. Per il nuovo contratto con Gattuso, d'altronde, c'è ancora tempo: accordo non in salita, ma comunque i nodi non sono pochi.

Gattuso

De Laurentiis rinvia la questione rinnovi

Secondo quanto riferisce Il Mattino: