De Laurentiis punge Ancelotti, Il Mattino: mostra la sua inquietudine per la scelta di schierare Koulibaly con la Juventus

Ultime calcio Napoli - Ancelotti scopre di non essere più l'amatissimo sposo. Addio luna di miele col Napoli: il patron decide di non nascondere la sua inquietudine per la scelta di schierare Koulibaly con la Juventus, scrive Il Mattino:

Ultime Napoli, De Laurentiis bacchetta Ancelotti su Koulibaly

"Lo fa con dieci giorni di ritardo, quindi è mossa per nulla istintiva. Come invece potevano essere (ma neppure quelli lo furono) gli affondi nel ventre del Bernabeu a Maurizio Sarri dopo la gara con il Real Madrid".

No, nell'intervista a Sky Sport da Ginevra le parole non gli tremano, però in qualche istante sembra un vulcano pronto a esplodere. Come sempre, pensa di avere buone ragioni per sparare un po' di lava. Dice e non dice, ma il messaggio obliquo presidenziale non è di poco conto. «A volte non bisogna rispettare i gradi di importanza tra i componenti della squadra. Chi è arrivato in ritardo deve lasciare posto a chi ha fatto tutta la preparazione - la bacchettata di De Laurentiis - Però capisco che guardandosi allo specchio, è difficile lasciare fuori i migliori e per questo non si possono attribuire degli errori all'allenatore».