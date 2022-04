Gazzetta - De Laurentiis sembra offrire a Spalletti una via di fuga con le dimissioni: una frase svela tutto

Su Spalletti dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: «L’ho scelto io nel gennaio del 2021. Firmò un biennale più un’opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Se poi non gli andrà più di stare a Napoli lontano da moglie e figlia o perché non condividerà certe scelte della società, allora verrà da me ci daremo la mano e non succederà nulla». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis-Spalletti, che succede?

Come racconta il quotidiano, DeLaurentiis sembra offrire a Spalletti una via di fuga con eventuali dimissioni.

"Dunque il presidente fa capire che dipenderà dal tecnico. Il quale aggiunge il suo alla narrazione: «Le certezze sono quelle date dal presidente». Di prospettive però Spalletti non intende parlare: sa bene che altri capitomboli non sarebbero più tollerabili. Ed è tutto da verificare quanto il tecnico sia stato coinvolto finora nelle scelte sul mercato. Luciano non può far a meno di rispondere al perché, per dirla alla De Laurentiis si sia “ingolosito” (il presidente invece non lo era) allo scudetto: «Eravamo stati bravi a crearci una chance ma non siamo stati capaci di sfruttarla»"

