De Laurentiis negli spogliatoi, Tuttosport: è una mossa che decide di fare tutte le volte in cui vede il Napoli in difficoltà

Mercoledì sera, subito dopo lo 0-1 contro lo Spezia che aveva perso le ultime 6 trasferte e preso 18 gol al passivo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è andato di corsa negli spogliatoi per rincuorare squadra ed allenatore. Ne parla Tuttosport.

"Questa è una mossa che il patron decide di fare tutte le volte in cui vede il Napoli in difficoltà. Perché ora lo è e sarebbe un errore se ci si aggrappasse ancora all’idea di essere in zona Champions: la sfida in casa della Juventus il 6 gennaio, senza i 4 africani, potrebbe portare Madame a -2 dalla squadra azzurra. E questa idea sta rimbalzando di continuo nella testa di Spalletti, chiamato a trovare soluzioni ed evitare che il periodo negativo si prolunghi anche ad inizio 2022"