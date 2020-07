CdM - De Laurentiis mantiene le promesse: pagati stipendi aprile e maggio senza tagli, anche giugno è in arrivo

Ultime calcio Napoli - A Castel Volturno c’è entusiasmo, voglia di continuare a portare a casa risultati importanti, completare bene la stagione conquistando il quinto posto. Il Napoli sta bene fisicamente, nonostante il caldo e i tanti impegni, la condizione atletica regge, gli azzurri l’hanno dimostrato anche contro la Roma e il Genoa.

De Laurentiis

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"I calciatori e i lavoratori con contratto sportivo hanno ricevuto gli stipendi di aprile e maggio, De Laurentiis sta mantenendo le promesse di rispettare senza tagli tutti i propri impegni, entro il 31 agosto da scadenza federale sarà pagata anche la mensilità di giugno. Ci sono dei passi in avanti anche per il settore giovanile, i collaboratori con contratto gratuito e rimborso spese forfettario stanno incassando i compensi relativi al lavoro svolto a gennaio e febbraio. La sfida contro il Milan è un altro esame per il Napoli che dovrà affrontare una delle squadre più in forma del campionato, i rossoneri dopo il lockdown hanno ricostruito un’identità di gioco con il recupero di Ibrahimovic e la crescita di Rebic, Calhanoglu e Bonaventura. Il Milan è nel bel mezzo di una rivoluzione, a Napoli, invece, come ricorda Gattuso, gran parte della rosa resterà. Per il rinnovo di Zielinski mancano solo i passaggi formali, l’ex Udinese guadagnerà intorno ai 4 milioni e allungherà l’accordo fino al 2025, la prossima settimana è atteso il suo procuratore Bolek a Napoli. Capitolo Osimhen, il Napoli attende il sì definitivo dell’attaccante nigeriano, intanto le parti continuano a trattare sui dettagli della proposta d’ingaggio del calciatore che con i bonus sfiora i 4 milioni di stipendio l’anno".