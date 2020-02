De Laurentiis: "Il challenge? Ne basta uno per tempo, è un diritto sacrosanto! Se l'arbitro fa a meno del VAR si macchia di un delitto sportivo"

Notizie Calcio - Aurelio DeLaurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

«Il challenge è una misura doverosa, forse addirittura tardiva. Per me possono bastare due fiches, una per tempo, spendibili dagli allenatori. I quali hanno diritto di chiedere la verifica dei casi più dubbi e anche di recarsi davanti al monitor insieme con l’arbitro e pretendere una spiegazione della decisione presa. È un diritto sacrosanto»

E invece gli arbitri dimostrano di voler fare a meno del Var tutte le volte che possono.

«Ho sempre sostenuto che è inconcepibile un sistema di assistenza in forma intermittente e facoltativa. Utilizzarlo deve essere un obbligo. Se l’arbitro, per incapacità o per altezzosità, non lo adopera, si macchia di un delitto sportivo, perché compromette un risultato calcistico. Ma il calcio non è solo un gioco. È anche un’industria che produce risultati economici molto significativi per l’intera filiera dello sport»