De Laurentiis ha scelto l'allenatore legato al progetto, non vuole uno per infiammare la piazza

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis vuole cambiare il meno possibile la prossima stagione e per questo ha scelto il nuovo allenatore del Napoli: arriva la conferma da Il Mattino riguardo la decisione del presidente del club azzurro.

Nuovo allenatore Napoli: la scelta di ADL

Napoli ripartirà con un nuovo progetto e De Laurentiis, come scrive Il Mattino, on pensa a un allenatore per infiammare la piazza, ma uno legato al progetto e che gli consenta di cambiare il meno possibile in vista della prossima stagione. Per questo motivo Vincenzo Italiano sembra fatto apposta per insistere con il 4-3-3 e le sue varianti di gioco. Secondo quanto rivelato da Il Mattino ci sono già stati degli incontri e il matrimonio si farà con Italiano al Napoli.