De Laurentiis ha rifiutato quasi un miliardo di dollari per cedere il Napoli? Ecco quando sarebbe successo

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso. Così, ieri, il sito del club in un comunicato ufficiale ha voluto smentire con forza alcune indiscrezioni. Ne parla Il Mattino.

Vendita Napoli, il retroscena

La puntualizzazione a proposito di una voce sulla proposta di un fondo da 650 milioni per il Napoli, smentita con decisione:

"«Tra l'altro, in passato, De Laurentiis ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari». Sarebbe quella di un fondo americano, pervenuta quattro anni fa. La società non ha debiti e dunque il suo maggiore azionista non ha bisogno di cederne la proprietà, così come hanno fatto quasi tutti i club italiani che hanno venduto a gruppi stranieri. Il nome che era circolato sui social era quello di Investcorp, il fondo del Bahrain che si era interessato al Milan tre mesi fa"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli