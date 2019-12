Repubblica - De Laurentiis ha prenotato Ibrahimovic in caso di ottavi di Champions League

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic in caso di qualificazione agli ottavi di Champions League. Come racconta La Repubblica oggi in edicola, potrebbe essere questo il super regalo di Aurelio De Laurentiis in vista di gennaio

Si salvi chi può, oppure più cinicamente chi vuole. La lunga crisi del Napoli approda oggi (ore 18) al suo ultimo stadio: la gelida Dacia Arena di Udine, il definitivo crocevia di una campionato che era scattato per gli azzurri con tante ambizioni e poi è scivolato via verso un avvilente anonimato, in cui sta mettendo a rischio la sua reputazione addirittura un veterano di mille battaglie come Carlo Ancelotti. Il settimo posto in classifica all’inizio di dicembre, ad anni luce dalla volata per lo scudetto e lontanissimo anche dall’obiettivo minimo della zona Champions, suona infatti quasi come una roboante condanna pure per Mister 20 titoli: incapace finora di trovare una via di uscita dal tunnel in cui si è infilata la sua squadra e costretto di nuovo al silenzio stampa. Il club ha confermato ieri di avere il potere per contratto di controllare perfino i suoi account social per contratto, ma di non averlo mai fatto.

Altri veleni. Come la battaglia legale alle porte tra società e giocatori, decisi a contestare le multe ricevute per il loro ammutinamento del 5 novembre. Il tecnico non è stato capace di allontanare le tensioni dallo spogliatoio e di mediare tra Aurelio De Laurentiis ed i rivoltosi, finendo al contrario a distanza di un mese per far sua la decisione iniziale del presidente, che aveva indicato proprio nel ritiro l’unica soluzione per ricompattare il gruppo. Adesso Insigne e compagni in clausura ci sono finiti lo stesso, dopo avere però compromesso quasi definitivamente le loro possibilità di essere protagonisti e per giunta per scelta dell’allenatore. In un clima da tutti contro tutti.



Ci vuole dunque molto ottimismo per sperare che il Napoli riesca a uscire indenne da un pasticcio del genere, nonostante i tre giorni di riflessione passati nel ritiro di Castel Volturno, che hanno fatto da prologo alla partenza di ieri per il Friuli. Ancora out Allan e Milik, mentre Koulibaly è stato convocato nonostante il dolore alla spalla. È un sorriso a denti stretti, però. La situazione continua a rimanere paradossale, infatti: Ancelotti ha urgente bisogno di una vittoria per puntellare la sua panchina, ma a tirarlo fuori dai guai dovranno essere gli stessi giocatori che il tecnico ha messo in castigo, costringendoli alla clausura che aveva già causato la rottura di Insigne e compagni con De Laurentiis. Per questo il presidente osserverà con grande attenzione la delicata sfida con l’Udinese alla tv: per capire se la squadra è dalla parte dell’allenatore.

Indicativa in questo senso sarà anche la formazione che Ancelotti manderà in campo alla Dacia Arena, con le probabili esclusioni iniziali di Callejon e Mertens. I due attaccanti sono in scadenza di contratto e la loro partenza a gennaio è sempre più probabile: al punto da renderne troppo rischioso l’impiego in campionato. In questo momento il Napoli ha bisogno di giocatori motivati e con la testa sgombra. Come Llorente, candidato a fare coppia in attacco con Lozano. Conferma come quarto di centrocampo a sinistra per Insigne, invece, in un 4-4-2 che dovrebbe essere più compatto con il ritorno di Mario Rui in difesa e il rilancio di Elmas al fianco di Fabian e Zielinski. È a loro che Re Carlo affiderà il suo destino, sperando di non essere tradito. Il momento della resa dei conti è vicino, con Ibrahimovic prenotato da De Laurentiis in caso di qualificazione in Champions. Ma c’è il rischio che lo svedese trovi ad accoglierlo al suo arrivo Rino Gattuso...