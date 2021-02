De Laurentiis ha capito che è meglio tenere Gattuso che un salto nel buio, Repubblica: Ringhio ha più chance di invertire la rotta

Ultime notizie Napoli - Il Napoli sta vivendo un periodo di grande emergenza e De Laurentiis è consapevole dei pericoli che comporterebbe una rivoluzione in corsa, con il calendario intensissimo di questa stagione. Ne parla Repubblica.

"Il presidente s’è fatto i suoi conti e ha capito che Gattuso continua ad avere più chance di invertire la rotta, rispetto a un eventuale, indefinito e difficile da individuare (tra gli allenatori liberi sul mercato) traghettatore. Molto meglio Ringhio che un salto nel buio, insomma. A patto però che il trend negativo si esaurisca in fretta, perché altrimenti il treno per la zona Champions League rischia di allontanarsi in maniera irrimediabile e per i conti della società sarebbe un danno davvero grave"