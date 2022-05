De Laurentiis-Gravina, scontro totale e rottura con il Palazzo: un aspetto può essere preoccupante

Notizie Napoli calcio. Ormai è guerra aperta tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Gabriele Gravina, numero uno della FIGC. Il botta e risposta tra i due continua ad andare avanti senza esclusione di colpi, con frecciatine e attacchi a distanza.

L'edizione odierna di Repubblica ha ripercorso il punti salienti che hanno portato allo scontro tra De Laurentiis e Gravina, analizzando anche alcuni aspetti preoccupanti:

Ma nel Palazzo del calcio erano già di dominio pubblico le tensioni tra il presidente del Napoli e il numero uno della Federcalcio, il cui rapporto si è incrinato negli ultimi mesi in modo sempre più evidente e probabilmente irreversibile. La ferità che sanguina di più è quella legata alla vicenda delle multiproprietà nel calcio, con l’ordine arrivato da via Allegri ( anche) ad Adl a cedere entro il 2024 il club azzurro oppure il Bari. Il produttore cinematografico ha fatto ricorso e la vicenda si risolverà in tribunale. In più c’è lo scontro sugli indici di liquidità.

Pesa il clima di tensione col Palazzo. Il Napoli ha subito due deferimenti in 48 ore ( plusvalenze gonfiate e irregolarità sanitarie) dalla Procura federale, rivelatisi senza fondamento. E Gravina dopo gli incidenti a La Spezia ha chiesto punizioni esemplari, subito arrivate. Tra i due ex amici tira aria di resa dei conti.