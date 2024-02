De Laurentiis infuriato durante Napoli-Genoa! Ecco perché non ha preso provvedimenti nei confronti di Mazzarri

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'ennesima prestazione flop del Napoli in campionato, svelando un retroscena su Aurelio De Laurentiis:

De Laurentiis furioso dopo Napoli Genoa

"Victor Osimhen sarebbe stato utile in panchina e invece è stato autorizzato dalla società a sedersi comodamente in tribuna d’onore, non lontano da Aurelio De Laurentiis. Anche per questo — dopo essersi infuriato a caldo avvicinandosi agli spogliatoi — il presidente ha rinunciato a prendere dei provvedimenti nei confronti di Walter Mazzarri".