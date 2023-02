De Laurentiis e Ferlaino, quante analogie! Spunta una curiosa similitudine sulla possibile data Scudetto

Notizie Napoli calcio - I tifosi del Napoli aspettano da oltre 33 anni di poter festeggiare nuovamente lo Scudetto. L'ultima volta avvenne il 29 aprile del 1990, tre anni dopo il primo storico tricolore.

Scudetto Napoli, le similitudini De Laurentiis-Ferlaino

Entrambi portarono la firma del presidente Ferlaino, che dovette aspettare ben 19 anni prima di laurearsi campione d'Italia. Un percorso temporale simile a quello di De Laurentiis, come fa notare l'edizione odierna de Il Mattino: per il produttore cinematografico sono ben 18 anni e 4 mesi alla guida del Napoli, proprio il tempo che occorse a Ferlaino per conquistare il suo primo Scudetto.

Le analogie tra i due, estremamente diversi dal punto di vista caratteriare ed imprenditoriale, non sono però finite qui. Tra tanti parallelismi e similitudini, Ferlaino festeggiò in un Napoli-Fiorentina il 10 maggio: con il vantaggio attuale, la proiezione dice che De Laurentiis deve tenersi pronto per Napoli-Fiorentina, il 7 maggio.