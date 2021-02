De Laurentiis dopo Atalanta-Napoli ha imprecato contro tutto e tutti, Gattuso compreso! Il retroscena

Ultime notizie Napoli - Domenica sera, assistendo all’ennesima prestazione molle e rinunciataria dei suoi giocatori in Atalanta-Napoli, come l'ha presa il presidente Aurelio De Laurentiis? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"È andato su tutte le furie, ha imprecato contro tutto e tutti, Gattuso compreso. Ne ha contestato l’atteggiamento tattico, alcune scelte, e per evitare ulteriori tensioni, ha imposto il silenzio stampa. La posizione dell’allenatore è in discussione ma non è in bilico, solo perché i tecnici interpellati nelle ultime settimane non hanno dato la disponibilità a subentrare"