Il Mattino - Colloquio De Laurentiis-Calzona ieri a Castel Volturno: cosa si sono detti su questi primi giorni di lavoro

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ieri è stato nel quartier generale di Castel Volturno. Il numero uno del Napoli ha avuto modo anche di avere un colloquio con il nuovo allenatore Francesco Calzona il quale sta lavorando sodo per riportare la squadra sulla giusta strada per tornare in corsa per la zona Champions che, con la vittoria di ieri del Bologna, adesso dista ben 12 punti.

Francesco Calzona allenamento Napoli

Colloquio tra de Laurentiis e Calzona a Castel Volturno

Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, il presidente del Napoli ha tenuto a rapporto Calzona nella giornata di ieri a Castel Volturno. Il patron ha voluto ascoltare le prime impressioni del nuovo allenatore riguardo la squadra in questi primissimi giorni di lavoro. Il tecnico ha relazionato De Laurentiis anche sull'umore del gruppo nonché sul lavoro che sta facendo con il suo staff. Per Calzona sono questi i veri allenamenti con la squadra. Ricordiamo che è arrivato praticamente a poche ore dal calcio d'inizio di Napoli-Barcellona di Champions League dove ha potuto fare davvero molto poco in termini di tattica e quanto altro.