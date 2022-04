Cena De Laurentiis-calciatori Napoli, Cdm: il patron ha strappato una promessa

Notizie Napoli calcio. Cena tra De Laurentiis, Spalletti ed i calciatori del Napoli per superare il momento di difficoltà e blindare la Champions. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha svelato quelche retroscena sull'incontro di ieri.

De Laurentiis ha voluto tranquillizzare la squadra, strappando una promessa ai ragazzi di Spalletti in vista delle ultime sfide stagionali:

Non ci sono analisti o psicoterapeuti alle riunioni di gruppo inaugurate da Aurelio De Laurentiis ieri al Konani Training Center di Castel Volturno ma la volontà condivisa di finire in maniera decorosa la stagione. Una promessa solenne strappata proprio dal presidente alla squadra, dopo aver assecondato le esigenze di tutti e annullato il «ritiro permanente» deciso nell’immediatezza della sconfitta in Toscana."