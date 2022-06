Multiproprietà Bari-Napoli, oggi il verdetto sul ricorso: presente anche De Laurentiis

Notizie Napoli calcio. De Laurentiis vende il Napoli? Oppure, chi cederà tra gli azzurri ed il Bari? Sono giorni importati per la questione multiproprietà che potrebbe essere arrivata ad un bivio fondamentale.

Quest'oggi verrà infatti discusso il ricorso presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis sulla questione multiproprietà Napoli-Bari. Ecco quanto scritto in merito da Repubblica:

Dovrebbero esserci anche Aurelio e Luigi De Laurentiis al dibattimento di oggi davanti alla Corte d’appello federale, che si esprimerà sul nuovo ricorso presentato dal club biancorosso rispetto al divieto da parte della stessa famiglia di detenere due società di calcio a livello professionistico. La decisione del secondo grado della giustizia sportiva dovrebbe arrivare in giornata. In primo grado, il Tribunale federale ha respinto tutte le istanze presentate dai legali del club biancorosso, che contestano tra l’altro il fatto che le regole siano cambiate in corso d’opera mettendo così a rischio gli ingenti investimenti fatti dalla società per acquistare e fare crescere il Bari.