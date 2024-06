De Laurentiis arriva nel ritiro della Georgia e Kvaratskhelia reagisce così

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'incontro avvenuto ieri in Germania tra De Laurentiis, Manna, Chiavelli, Kvaratskhelia e il suo agente:

"L’offerta è nota: sul piatto c’è un ingaggio triplicato. Kvara guadagnerebbe 4,5 milioni di euro (bonus compresi), cifra lontana dalla proposta choc del Psg ( superiore ai 10 milioni di euro) che ovviamente ha minato le certezze del giocatore. Il Napoli, però, non ne vuole sapere e ha ribadito la sua intransigenza: se Kvara non accetterà il rinnovo, resterà con lo stipendio attuale (1,4 milioni di euro). Di cifre ovviamente non se n’è parlato. Non era il momento adatto. La Georgia affronterà domenica la Spagna a Colonia agli ottavi di finale e l’appuntamento è fondamentale per Kvara che per ora non scioglie le riserve. Di sicuro, il viaggio lampo della società gli ha fatto piacere. Il presidente De Laurentiis si è recato in Germania per ribadirgli la massima stima e la voglia di costruire un Napoli ad immagine e somiglianza del campione georgiano. Ma la decisione arriverà più avanti. Ci saranno sicuramente altri summit prima della definitiva fumata azzurra".