De Laurentiis amareggiato per il ko, ma ha tolto un alibi ai giocatori del Napoli: il retroscena

Ultime notizie Napoli - Il preisdente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha reagito alla nona sconfitta stagionale in maniera meno istintiva, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

"De Laurentiis ha capito che il treno per la zona Champions rischia di allontanarsi in maniera irrimediabile e per i conti sarebbe un danno davvero grave. Si spiega così la scelta di abbassare i toni da parte di Adl, nonostante la comprensibile amarezza per la settima sconfitta in campionato. Blindare la panchina è inoltre un modo per togliere alibi ai giocatori, dividendo in parti eque le responsabilità per lo scivolone di Genova"