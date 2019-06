De Laurentiis a caccia sul mercato: ci sono ben sei nomi nel mirino per rinforzare la squadra

Un altro esterno (magari sinistro), un centrocampista di sostanza e un attaccante che sia centrale e veloce: queste le linee guida del mercato in entrata del Napoli, stilate dal presidente Aurelio De Laurentiis in sintonia con l'allenatore Carlo Ancelotti. Le esche sono state lasciate un po’ dovunque, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

a Firenze, per aspettare che abbocchino il centrocampista centrale francese Jordan Veretout e anche il difensore centrale argentino German Pezzella ;

e anche il difensore centrale argentino German ; a Bergamo, per le opzioni che porterebbero all'attaccante colombiano Duvan Zapata e al terzino belga Timothy Castagne ;

e al terzino belga Timothy ; a Valencia per l'attaccante spagnolo Rodrigo ;

; in Argentina per il centrocampista centrale argentino del Boca Juniors Agustin Almendra