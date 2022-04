De Giovanni: "De Laurentiis ridimensiona? Lo dica subito ai tifosi! Prenda De Zerbi, Kvaratskhelia è una scommessa"

Lunga intervista dello scrittore Maurizio De Giovanni ai taccuini della Gazzetta dello Sport. Focus? Ovviamente il Napoli.

Il presidente De Laurentiis e diversi giocatori del Napoli sono i protagonisti delle dichiarazioni di De Giovanni:

«È evidentemente che ora ci sia un problema fisico, e parlo anche dei tanti infortuni muscolari. A questo si innesta un grave problema motivazionale. Se è vero che alcuni sono in scadenza bisogna capire dai vari Osimhen, Lozano, Fabian e Zielinski cosa vogliano fare. Non li vedo più lottare tutti insieme. E comunque Spalletti lo ha perso anche lui, nessuno gli ha remato contro».

Come vede il futuro degli azzurri?

«Non sono ottimista. Se il presidente può rinforzare la squadra tenga pure Spalletti. Ma se per questioni economiche debba rientrare di quei 220 milioni di cui ha parlato, e serva ridimensionare posso capirlo, però sia chiaro con la piazza. Kvaratskhelia è una scommessa ma quante ce ne saranno nel prossimo Napoli? De Laurentiis sia diretto, allora: prenda un tecnico come De Zerbi per valorizzare solo giovani, con una squadra fortemente identitaria che a me come tifoso piacerebbe»