Dazn Italia, l'ad Diquattro: "Serie A? Si pagherà di meno, le cifre le comunicheremo prima della fine del campionato"

Ultime Serie A - Veronica Diquattro, ad di Dazn Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA sui diritti televisivi del campionato di Serie A.

«Daremo ai nostri utenti un’esperienza di calcio in tv più ricca, grazie all'integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale. Si pagherà di meno, le cifre le comunicheremo prima della fine del campionato. L’obiettivo principale è proprio la personalizzazione del prodotto. Vogliamo andare oltre i nostri primi tre anni, sfruttando tutte le potenzialità della modalità one to one. Lavoriamo su quel che piace veramente ai nostri utenti: il calcio del futuro in tv non sarà più solo una visione, ma condivisione e interazione. E' un cambio totale, sarà una visione “immersiva”»