Calciomercato Napoli - Potrebbe essere Jonathan David il primo colpo targato Giovanni Manna. Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Manna ha avuto il via libera dalla Juventus per iniziare ad operare già per il Napoli. Per questo motivo, ha incontrato subito chi assiste l'attaccante del Lille per strappare un accordo quinquennale.