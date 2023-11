Damascelli: "Quando convoca i dirigenti del Napoli, De Laurentiis convoca sé stesso"

Sulle pagine del quotidiano Il Giornale, Tony Damascelli scrive su De Laurentiis:

"La vicenda dei campioni d’Italia, battuti al Maradona addirittura dall’Empoli, è un copione ideale per un film interpretato dall’irresistibile coppia De Laurentiis-Garcia, uno solo degli attori, ovviamente, uscirà di scena. Il francese ha concluso la sua breve avventura, non ha «rimesso la chiesa al centro del villaggio» ed è stato espulso dal parroco, al secolo il presidente che ha convocato i dirigenti, dunque se stesso, per la svolta. Il Napoli affronterà Atalanta, Real, Inter e Juventus, le soluzioni di emergenza non cambieranno la questione che ha un responsabile nella presunzione del capo, non soltanto nell’apatia dei dipendenti".