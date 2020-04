Dalla Turchia - Il Fenerbahce mette gli occhi su Callejon! Già contattato il suo agente

Ultime notizie mercato Napoli - Tutto ancora da scrivere il futuro di José Maria Callejon. L'attaccante spagnolo ha, infatti, il contratto in scadenza il 30 giugno con il Napoli ed al momento non arrivano segnali rilevanti sul fronte rinnovo. Per questo motivo, vista la possibilità di liberarsi a parametro zero, potrebbe essere una occasione di mercato per tante squadre. Dalla Turchia lanciano una voce che avrebbe del clamoroso: il Fenerbahce si sta muovendo seriamente per lui ed avrebbe avuto già dei primi contatti con il suo agente. Il club di Istanbul, infatti, sta vivendo una fase molto difficile dal punto di vista economico e per questo è alla costante ricerca di colpi a parametro zero.

Callejon