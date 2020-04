Dalla Spagna - Buone notizie per il Barcellona: Suarez pronto al rientro in campo, recuperati anche altri due titolari

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta, il Barcellona ha recuperato tre calciatori importanti: "Suarez è fermo dal 9 gennaio scorso, quando il Barça perse in maniera rocambolesca la semifinale di Supercoppa di Spagna con l’Atletico. Valverde perse il posto. Lui decise di farsi operare dando più o meno l’addio alla stagione: si prevedeva che sarebbe potuto tornare in campo a maggio, perdendosi 27-28 partite, compresa Barça-Napoli programmata per il 18 marzo. Ne ha saltate solo 12. Secondo quanto rivelato ieri dal quotidiano sportivo catalano Sport al ‘Pistolero’ resta circa una settimana di lavoro per poter tornare a disposizione del suo nuovo allenatore, Quique Setien. Il recupero è andato bene e i tempi sono stati anche accorciati, ma non c’è fretta: al ritorno all’attività manca ancora parecchio. Il Barcellona ha recuperato anche Sergi Roberto e Arthur, gli altri due giocatori infortunati al momento della sosta forzata dal coronavirus. Resta un solo indisponibile"