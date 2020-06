Dalla Francia annunciano un accordo imminente del Napoli con Gabriel, tutto dipende da un azzurro: i dettagli

Ultime calcio - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al calciomercato della SSC Napoli:

"Nel frattempo si continua a lavorare al sostituto di Kalidou Koulibaly. L’identikit giusto è quello di Gabriel Magalhaes, 23enne centrale brasiliano che si è messo in mostra al Lille. Il Napoli ormai lo segue da tempo. Dalla Francia sono convinti di un accordo imminente sulla base di 22 milioni di euro ( più 3 di bonus): il diesse Giuntoli ha accelerato per evitare la concorrenza delle inglesi. Il gradimento del giocatore c’è, i rapporti con il Lille sono buoni tanto che nel mirino del Napoli c’è anche l’attaccante Osimhen. Si lavora alla chiusura ma tutto dipenderà da Koulibaly che quasi certamente orienterà l’intero mercato estivo. Il futuro è da scrivere. Quello di Maksimovic, invece, sarà ancora colorato d’azzurro. Il Napoli non ha dubbi e intende confermarlo".