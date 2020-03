Dalla Catalogna Figueras conferma: "Barcellona-Napoli dovrebbe giocarsi a porte chiuse, i criteri sanitari devono avere la priorità su quelli economici e sportivi"

La decisione su Barcellona-Napoli sarà presa stamattina in una riunione fissata per le 9 presso il Consiglio della Sanità catalana alla quale parteciperanno il Barcellona e i rappresentanti del governo regionale col portafoglio a Sport, Interni e Salute.

Gerard Figueras, il Ministro dello Sport catalano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

«Il ventaglio di possibilità sinceramente non è molto ampio: porte aperte, porte chiuse, o porte aperte solo per i tifosi del Barcellona, con la devoluzione e il rimborso dei 5.000 biglietti venduti dal Barça ai tifosi del Napoli. L’ultima parola l’avranno i colleghi della Sanità ma rispettando i criteri medici e i protocolli di prudenza, e tenendo in conto che l’Italia è un Paese a rischio, la partita dovrebbe giocarsi a porte chiuse: i criteri sanitari devono avere la priorità su quelli economici e sportivi»