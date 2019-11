Dall'Inghilterra, "Mirror" esalta Ancelotti: "Taglia le ali di Klopp, lezione per gli avversari del Liverpool"

Ultime notizie calcio Napoli - Una prova maiuscola quella disputata dal Napoli ieri in quel di Anfield, con gli azzurri che sono riuscito a frenare l'impatto offensivo del Liverpool. Ad analizzare la gara in maniera lucida e dettagliata è stato il quotidiano "Mirror" oggi in edicola, che ha sottolineato come Ancelotti sia stato bravissimo a tagliare fuori dal gioco Sadio Mané e Mohamed Salah, le due ali dei Reds, ed a soffocare per di più, grazie ad Allan, il brasiliano Firmino, che è la vera fonte di ispirazione in avanti per la banda di Klopp. Una lezione di tattica che può servire anche alle altre avversarie per arginare il Liverpool.