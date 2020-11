Dall'Argentina: Maradona molto ansioso e nervoso negli ultimi giorni, i medici valutavano di trasferirlo a Cuba

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto hanno ricostruito in Argentina, negli ultimi giorni Maradona aveva avuto diverse ricadute di salute e cali d'umore che avevano portato i medici a rimandare il suo rientro al lavoro, seppur graduale. El Pibe de Oro - secondo quanto riferiscono dal Sudamerica - ha trascorso questi giorni con un'infermiera che lo ha monitorato 24 ore su 24 ogni giorno, eseguendo esercizi col suo kinesiologo per migliorare le capacità motorie ed era circondato da un gruppo ristretto di amici, mentre i figli gli facevano visite regolari. «Non riesce a trovare motivazioni», avevano raccontato persone a lui vicine alla vigilia del suo 60esimo compleanno. Negli ultimi giorni era descritto come molto ansioso e nervoso al punto che i medici stavano valutando l'idea di trasferirlo a Cuba per la sua riabilitazione, dove aveva già passato alcuni anni a combattere la sua dipendenza dalla cocaina.