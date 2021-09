Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Gazzettino Veneto, in casa Udinese c'è un dubbio riguardante le condizioni del danese Stryger Larsen. L'esterno non si è allenato in questi giorni per una gastroenterite e Gotti lo avrà praticamente a disposizione solo oggi. Qualora non fosse al cento per cento potrebbe giocare Zeegelaar a sinistra.