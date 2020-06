Da Torino: "Sarri punta ai recuperi di Chiellini e Ramsey contro il Napoli, Higuain in dubbio! Quattro bianconeri in forma"

Ultimissime calcio Napoli / Coppa Italia - In finale di coppa ci sarà la Juventus ad attendere il Napoli di Gennaro Gattuso. In vista della finale di mercoledì prossimo all’Olimpico di Roma, primo checkpoint nel percorso che vede la Juve impegnata su tre fronti, l’allenatore riproporrà le certezze accumulate nell’incontro di venerdì sera, intervenendo sulle criticità emerse.

A raccontare le scelte di Sarri per la sfida contro il Napoli, è l'edizione odierna torinese di Repubblica:

"Partendo dal punto fermo Bentancur, l’uomo ovunque del centrocampo bianconero: dinamico, preciso, tatticamente equilibrato grazie a una condizione atletica già ottima, che risalta ulteriormente se messa a confronto con quella dei compagni e degli avversari. Buone le indicazioni fornite anche da Matuidi, Dybala e De Ligt, nonostante la partita non entusiasmante andata in scena all’Allianz Stadium, figlia del momento e dei tre mesi di stop all’attività.

La missione in vista della finale sarà recuperare i tre assenti, quattro se si considera il lungodegente Demiral, per allungare la lista di opzioni a disposizione. Chiellini e Ramsey sembrano i più vicini al rientro per la finale: il capitano e il gallese sono alla ricerca della miglior condizione dopo mesi di problemi fisici che ne hanno minato la continuità. Dopo una settimana di allenamenti differenziati Sarri potrebbe averli entrambi a disposizione per mercoledì, anche se le alternative hanno destato buone indicazioni alla ripresa: De Ligt è stato preciso e puntuale in difesa oltre che intraprendente in attacco, quando è andato a caccia del gol, mentre Matuidi e Bentancur, mezz’ali ai lati di Pjanic, hanno fornito una prova solida.

Dubbi che coinvolgono anche Higuain, ancora alle prese con il risentimento muscolare che l’ha bloccato una settimana fa, costringendolo a saltare la sfida dell’ex contro il Milan. Una lotta contro il tempo per riavere il Pipita in campo, pur senza forzare i tempi rischiando una ricaduta, e non dover costringere Ronaldo a giocare da prima punta".