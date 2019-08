Da Torino - Cristiano Ronaldo comanda e la Juve vince, ma lo spogliatoio non è sereno: la situazione di Sarri non aiuta

L'edizione odierna del Corriere di Torino racconta l'umore che si respira in casa Juve in questo momento: "Cristiano Ronaldo comanda e la Juventus vince. Ma i tre punti ottenuti a Parma nascondono i problemi di una squadra che, Chiellini dixit, avrà bisogno di qualche mese per assimilare il gioco di Maurizio Sarri. Non sono tutti felici e contenti, alla Continassa. Ci sono certe (fisiologiche?) tensioni in uno spogliatoio in cui si avverte sempre di più l’assenza del nuovo comandante Sarri e la presenza del vecchio comandante CR7. Sì, oltre a un forte retrogusto della Juve di Allegri c’è pure lo zampino del fuoriclasse portoghese nella ricetta della nuova-vecchia Signora, vittoriosa sabato a Parma. Se Cristiano non sceglie direttamente le materie prime, ha l’autorevolezza per condizionare le scelte altrui. Comanda anche nelle statistiche: Ronaldo ha prodotto la metà dei tiri complessivi tentati dalla Juve al Tardini, 7 su 14, compreso il gol annullato per fuorigioco di uno zic, propiziandosi 6 assist da 5 giocatori diversi. Oltre alla delusione degli esclusi, c’è un po’ di nervosismo. Una tensione strisciante, dovuta anche alla situazione non facile che sta attraversando Sarri, costretto dalla polmonite a lavorare a distanza. È un po’ come se la squadra bianconera stesse viaggiando su un doppio binario, tra passato e futuro, con qualche inevitabile sbandamento".