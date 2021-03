Da Roma - C'è un caso Smalling, ko anche col Napoli: mezza stagione saltata

Ultime calcio - Il campanello d’allarme è suonato da tempo, ma adesso la situazione di Chris Smalling è diventata preoccupante. Il difensore salterà infatti anche la gara di stasera dell’Olimpico contro il Napoli, ennesimo passaggio a vuoto di una stagione maledetta per l’inglese. Acquistato in extremis per 15 milioni di euro, dopo una trattativa serratissima con lo United nell’ultimo mercato estivo, Smalling ha saltato, con quella di oggi, ben venti partite su trentacinque, per una media di quasi la metà degli impegni stagionali. Lo riporta La Repubblica nell'edizione romana.