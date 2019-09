Da Genova - Poteva andare peggio alla Samp: i tifosi prendano coscienza che l'obiettivo è una salvezza tranquilla

Napoli notizie calcio - L'edizione genovese di Repubblica commenta la sconfitta della Samp a Napoli: "Poteva andare peggio. Acclarato che al momento l’obiettivo di questa Samp è il quart’ultimo posto, cioè la salvezza, si spera non troppo sofferta, se non altro questo due a zero rimediato dal Napoli non è una sconfitta da incubo, come lo erano state quelle con Lazio e Sassuolo. Di questi tempi il convento passa questo ed è bene che i tifosi, mentalmente, comincino ad affrontare e vivere la dura realtà. Ma poteva anche andare meglio, se, in un primo tempo giocato quasi alla pari, i blucerchiati non avessero dimostrato le solite amnesie difensive sul gol subito da Mertens al 13’ e avessero sfruttato meglio le occasioni avute davanti a Meret, almeno tre opportunità che chiamano in causa il difensore Ferrari, il nuovo arrivato Rigoni e Caprari"